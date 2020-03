Ficov žiak Pellegrini: Za štvrťroka minul dve tretiny celoročnej rezervy

Pellegrini minul za štvrťroka dve tretiny z celoročnej rezervy predsedu vlády. Úspešní boli zasa najmä smerácki starostovia. A dotácie pôjdu na iný účel, ako stanovuje zákon. A že vraj Nový SMER.

Dotácie z rezervy predsedu vlády podpísané Pellegrinim v posledný deň vo funkcii.

Peter Pellegrini dokázal za necelý štvrťrok minúť dve tretiny z celoročnej rezervy predsedu vlády. Budú použité na dotácie, ktorých účel nezodpovedá zákonom stanovenému účelu, na ktorý sa táto rezerva má používať. A v svojvoľnom prideľovaní dotácií boli zasa nadštandardne úspešní smerácki starostovia. Nový SMER so starými spôsobmi.

V piatok po ustanovujúcej schôdzi novozvolenej NR SR podala Pellegriniho vláda demisiu. Premiér Pellegrini stihol v posledný deň svojho pôsobenia podpísať 18 zmlúv o poskytnutí dotácie z rezervy predsedu vlády, ktorými rozdelil 349 tisíc eur, čiže 23 percent z 1,5 milióna eur, ktoré sú pre rezervu predsedu vlády vyčlenené v štátnom rozpočte na rok 2020. Najúspešnejšou kategóriou žiadateľov o dotácie od premiéra boli ako obyčajne obce so smeráckymi starostami.

Dve tretiny rezervy minuté za necelý štvrťrok

Ale to nie je všetko. O pár dní je za nami prvý štvrťrok kalendárneho roka, čiže tá minutá takmer štvrtina z premiérovej rezervy by nemusela byť po takmer štvrtine roku na prvý pohľad až taký problém. Hoci podpisovať zmluvy tohto typu po voľbách, dokonca v deň podania demisie vlády by asi nemalo patriť k normálnej politickej kultúre.

Ale to hovoríme o zmluvách podpísaných len v tento jeden jediný deň a premiér Pellegrini, pochopiteľne, nezaháľal ani v predchádzajúcich týždňoch a od začiatku roka stihol podpísať celkovo 38 zmlúv za 998 tisíc eur. Čiže takmer dve tretiny z celoročnej rezervy predsedu vlády minul za necelý štvrťrok. A samozrejme, že ani v celkovej bilancii sa smerácki starostovia nedali zahanbiť.

Smerácka politika prázdnej špajze

S istou dávkou zjednodušenia sa niekedy hovorí, že logika striedania pravicových a ľavicových vlád je v tom, že pravicové naštartujú ekonomiku a naakumulujú zdroje a ľavicové ich potom minú. Ľavicovo zmýšľajúci ľudia mimo Smeru sa niekedy rozhorčujú, že Smer toho nemá s modernou ľavicou veľa spoločné. A do značnej miery majú pravdu. Ale vyššie uvedené klišé si SMER zobral k srdcu a politiku prázdnej špajze uplatňuje naozaj dôsledne.

Keď v roku 2010 Fico po svojom prvom funkčnom období odovzdával premiérsky úrad Ivete Radičovej rezerva predsedu vlády bola vybrakovaná ako Ficov byt v Bonaparte. Keď sa Fico v lete musel odsťahovať z bytu daňového podvodníka Bašternáka, v ktorom roky býval, odniesol si so sebou parkety, obloženie krbu, kuchynskú linku, vaňu, umývadlá, vodovodné batérie, aj svietidlá.

Keď júni 2010 Fico prvýkrát odchádzal z postu premiéra, mal z 1,6 milióna eur vyčlenených v zákone o štátnom rozpočte pre rezervu predsedu vlády minutých 2,7 milióna eur. Nie, to nie je omyl. Za prvých 5 mesiacov roku stihol minúť všetko, čo mohol, a keďže mu to nestačilo, nechal si do rezervy presunúť ďalšie prostriedky.

S Petrom Pellegrini prišla naozaj „zodpovedná zmena“ a rezerva predsedu vlády nie je po necelom štvrťroku minutá celá – na zvyšné tri štvrtiny roka z nej ostala novému premiérovi Matovičovi ešte celá tretina. Takto vyzerá „Nový SMER“ v akcii.

V rozpore so zákonom stanoveným účelom

Zdravý rozum pritom hovorí, že by to malo byť úplne naopak. Rezerva je záloha, zásoba, ktorú si treba šetriť na horšie časy a nečakané udalosti, nie ju rozhádzať pri prvej možnej príležitosti. Rezerva by sa teda mala šetriť, držať v zálohe a ak sa ju za celý rok nepodarí vyčerpať, nič zlé sa nestane. Rezerva tu nie je na míňanie, ale na to, aby sme ju vedeli použiť, keď sa stane niečo mimoriadne.

A okrem zdravého rozumu tak chápe rezervu predsedu vlády aj zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa § 10 ods. 1 ktorého má aj táto rezerva slúžiť „na krytie nepredvídaných výdavkov nevyhnutných na zabezpečenie rozpočtového hospodárenia alebo na krytie zníženia rozpočtovaných príjmov“. Pellegrini pritom dve tretiny celoročnej rezervy porozdával na výdavky, ktoré neboli nepredvídateľné, ani nevyhnutné, ani neslúžili na krytie zníženia rozpočtových príjmov, ako to predpokladá zákon.

Dotácie z Pellegriniho rezervy smerujú na budovanie a obnovu miestnych komunikácií, výstavbu multifunkčných ihrísk, rekonštrukciu budov vo vlastníctve obcí, rekonštrukciu a obnovu kostolov, krytie nákladov na aktivity a prevádzku rôznych združení. V drvivej väčšine prípadov sú to, samozrejme, samé chvályhodné veci, ktoré budú slúžiť ľuďom, ale nič z toho nezodpovedá zákonom stanovenému účelu, na ktorý sa rezerva predsedu vlády má použiť. S prižmúreným okom snáď s jednou jedinou výnimkou, pri ktorej sa spomína obnova povrchu ciest a spevnených plôch po búrke.

„Náš človek“ má väčšie šance

Používanie rezervy predsedu vlády bolo v minulosti už viackrát kritizované z dôvodu, že je využívané spôsobom zvýhodňujúcim samosprávy, nie inak tomu je aj pri použití premiérovej rezervy Pellegrinim v roku 2020.

Z 38 tohtoročných dotácií z rezervy predsedu vlády išlo 24 samosprávam. Na čele 11 z nich stojí smerácky nominant. Smerákmi vedené samosprávy tak dostali 45 percent z dotácií pre samosprávy. Pritom smeráci stoja na čele len 20 percent samospráv na Slovensku. A keď pripočítame 4 samosprávy, na čele ktorých stoja nielen čisto smerácki starostovia, ale aj nominanti navrhnutí stranami bývalej vládnej koalície a ich koalíciami, dostaneme sa k číslu 15. Samosprávy vedené koaličnými starostami tak dostali viac ako tri pätiny z premiérom pridelených dotácií. Samosprávam so starostami, ktorí boli zvolení ako nezávislí kandidáti, sa ušlo 30 percent dotácií (7) a samosprávam, na čele ktorých stojí opozičný nominant ani nie 10 percent (1 mestská časť Košíc a Košický samosprávny kraj).

Z 18 dotácií podpísaných v posledný deň pôsobenia vlády išlo 13 samosprávam, z toho 6, čiže takmer polovica, samosprávam so smeráckymi starostami.

A opäť, niežeby opravené chodníky, cesty, dom kultúry, alebo dom smútku neslúžili všetkým obyvateľom obcí bez ohľadu na to, koho volili, ale dlhodobé a systematické zvýhodňovanie starostov z vlastnej strany, či koalície je tiež formou politiky „našich ľudí“, lebo znevýhodňuje obyvateľov obcí, ktoré si do svojho čela zvolili nesmerákov. Takto sa to jednoducho robiť nemá.

Prázdna špajza v čase koronavírusu

Keď Fico v roku 2010 venoval zo svojej rezervy 17 tisíc eur na nechtíky a kaderníka fitnesmodelky Evy Martinkovej, bol to číry papalášizmus. Ale dnes môže mať tradičné nezodpovedné rozhadzovanie premiérskej rezervy Petrom Pellegrinim aj vážne reálne dôsledky.

Tie prostriedky totiž budú chýbať. V dôsledku koronavírusu a opatrení na zabránenie jeho šíreniu budeme čeliť prepadu ekonomiky, poklesu príjmov štátu, samospráv, verejných inštitúcií, firiem, mimovládnych organizácií, aj jednotlivcov. Budeme presne v tej v mimoriadnej situácii, ktorú predpokladá zákon o rozpočtových pravidlách pre použitie rezervy predsedu vlády.

Akurát z tej rezervy už budeme môcť použiť iba tretinu, lebo smerák Pellegrini sa v duchu odkazu svojho šéfa Fica rozhodol, že novej vláde treba nechať prázdnu špajzu.