Ficov Kotleba

Jedinou šancou Roberta Fica sú fašisti. Bude to platiť po voľbách, ale viac ako inokedy to platí aj dnes. Bez Kotlebových fašistov Ficova šialená predvolebná schôdza ani nezačne.

Návrhy na zvýšenie prídavkov na deti, zavedenie 13. dôchodku, zrušenie diaľničných známok, či ďalšie odmietnutie Istanbulského dohovoru síce formálne na rokovanie parlamentu predkladá Pellegriniho vláda a prvé dve veci vytiahol Pellegrini, druhými dvoma sa chce popýšiť Danko, ale v skutočnosti je to len a len Ficova hra.

Ficove bábky

Pellegrini nikdy nespravil nič bez vedomia, či dokonca proti vôli svojho šéfa Fica. Ak sa dnes verejnosti nahovára, že s 13. dôchodkami, či zdvojnásobenými detskými prídavkami prichádza premiér Pellegrini, nie poslanec Fico, ako už viackrát v minulosti, je to len preto, že sa tak rozhodol samotný Fico. Lebo si spočítal, že pre vädnúci SMER-SD bude lepšie, ak s tým vystúpi usmievavý Pellegrini než zamračený Fico. Ale na mocenských pomeroch v Smere a na tom, že Pellegrini je len Ficovou bábkou, sa tým nič nemení.

Podobne je to aj s Dankovými diaľničnými známkami a Istanbulským dohovorom. Zaradenie Dankovej agendy na program mimoriadnej schôdze neodráža reálnu silu čoraz smiešnejšieho Danka v koalícii, ale skutočnosť, že Fico potrebuje poslancov SNS nielen na to, aby otvoril dnešnú schôdzu, ale aj na to, aby si uchoval čo i len teoretickú šancu na to, že zotrvá pri moci. Bez Danka mu na to zrejme ani Kotleba nebude stačiť. Preto sa Fico snaží zachrániť nielen seba, ale aj Danka. Danko si zrejme namýšľa, že realizuje svoju skvelú predvolebnú stratégiu na záchranu SNS, ale v skutočnosti je aj on len bábkou vo Ficovej hre.

Kotlebova voľba

Jediný, kto môže v tejto hre vystupovať zatiaľ autonómne, je Kotleba. Keďže Bugár po štyroch rokoch budovania hrádze proti extrémizmu vypovedal Ficovi poslušnosť a nechce sa podieľať na Ficovej a Dankovej kampani za stámilióny eur zo štátneho rozpočtu, Fico ho potrebuje nahradiť niekým iným. A rovnako ako v povolebných úvahách, aj pri dnešnej mimoriadnej schôdzi sa Ficove oči túžobne upierajú na Kotlebových fašistov.

Dnešok je tak veľmi dobrým predobrazom toho, čo môže nastať po voľbách, ak v nich demokratická opozícia nedosiahne také dobré výsledky, ako jej predpovedajú prieskumy verejnej mienky, čo sa môže stať. Avšak je tu jeden nie úplne zanedbateľný rozdiel. Ak sa po voľbách Kotlebovi fašisti pridajú k Ficovmu Smeru, iste za to niečo dostanú. Či to už bude priamo účasť vo vláde, alebo sa stanú kamarátkou s inými výhodami, nie je dôležité.

Ďalšia Ficova handra

Dnešok je odlišný v tom, že Kotleba za svoju službu Ficovi nemusí dostať vôbec nič. Ani toto populistické besnenie totiž nemusí stačiť na to, aby mali po voľbách Fico, Danko a Kotleba dosť hlasov na zostavenie vlády. Ale to, že Kotleba poslúžil ako ďalšia handra na Ficovu predvolebnú kampaň, bude jasne viditeľné hneď dnes.

Ak hlasy Kotlebových fašistov umožnia otvoriť dnešnú schôdzu, schváliť jej program a potom čo i len jeden z bodov, ktorými sa chcú zachrániť Fico a Ficov Danko, bude jasné, že Kotleba smeruje do Ficovej otvorenej náruče. Nik iný by totiž tak ochotne nepribehol na zapískanie pomôcť topiacemu sa Ficovi, ktorý sa už dlho aj fašistickej slamky chytá.

Niežeby prípadný dnešný dištanc Kotlebu od Fica bolo možné považovať za dôkaz, že sa po voľbách nedajú aj tak dokopy. Ale ak dnes Kotleba podá na mimoriadnej schôdzi pomocnú ruku Ficovi, bude všetkým jasné, že je to Ficov Kotleba.